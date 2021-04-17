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إغلاق 110 منشآت خالفت الامتثال للتدابير الوقائية في جدة

إغلاق 110 منشآت خالفت الامتثال للتدابير الوقائية في جدة
http://almnatiq.net/?p=973626
المناطق - واس:

واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها إغلاق 110 منشآت مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4327 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 133 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

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