بلدية تيماء: زراعة 49 ألف م2 من المسطحات الخضراء في المحافظة

المناطق - تبوك - علي العميري:

تواصل بلدية محافظة تيماء أعمال زراعة المسطحات الخضراء في طرق الملك عبدالعزيز والملك فيصل والأمير فهد بن سلطان بمحافظة تيماء، بهدف رفع مستوى وتجميل المناظر البصرية.



وأوضح رئيس بلدية اامحافظة المهندس سلامه بن هليل البلوي أن الإدارة العامه للصيانه والحدائق والتشجير وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وزيادة المسطحات الخضراء وتقديم مستوى صيانة عالي للأعمال الزراعية في كافة المواقع في المحافظة.



وبين المهندس البلوي أن الإدارة العامه للصيانه والحدائق، والتشجير تواصل أعمال زراعة المسطحات الخضراء في طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز بمساحة ٢١٤٥٥ م٢ وكذلك في طريق الأمير فهد بن سلطان ١٠٢٩٠ م٢ وطريق الملك عبدالعزيز بمساحة ١٧٦٢٩ م٢، لرفع مستوي التحسين والعمل على إزالة التشوه البصري بناءً علي توجيهات أمين منطقه تبوك المهندس درويش المحفوظ.



وأهاب بالجميع المحافظة على تلك المنجزات من العبث لينعم بها الجميع، مشيراً إلى أن البلدية تتابع إصلاح التلفيات أولاً بأول، لكنها تأمل من الجميع المساهمة في المحافظة عليها.



يذكر أن مشتل البلدية ينتج أكثر من ٣٢٠٠٠٠ زهرة وشتلة متنوعة سنويا، مقسمة على الموسمين الشتوي والصيفي، في إطار الخطط المعدة لتجميل الشوارع العامة وزيادة الرقعة الخضراء ومساحة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء في المحافظة.