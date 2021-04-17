احدث الأخبار

“المنطقة التاريخية بالطائف ” .. هوية عمرانية ازدانت بمساجدها
أبرز المواد
 بلدية تيماء: زراعة 49 ألف م2 من المسطحات الخضراء في المحافظة
أبرز المواد
 النوم مباشرة بعد “السحور” وخطر الإصابة بالجلطة
أبرز المواد
 طلاب المتوسطة والثانوية بتعليم تبوك يستهلون ⁧‫اختباراتهم غدًا
أبرز المواد
 انطلاق اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في منصة مدرستي غداً
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة القصيم يشيد بدور منصة إحسان في تمكين واستدامة العمل الخيري وتعزيز جهود التحول الرقمي بالمملكة
أبرز المواد
 أمانة الطائف تجهز 52 فرقة لمعالجة مواقع تجمع المياه
أبرز المواد
 إمارة مكة تعلن عن إغلاق احترازي لـطريق الهدا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار
أبرز المواد
 أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان خلال شهر مارس لعام 2021م
أبرز المواد
 أمانة عسير تغلق ملعبًا رياضيًا غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 إتلاف طنين مخبوزات وحلويات في معمل مخالف بالشرقية
أبرز المواد
 عالميًا.. وسم “عبدالعزيز بن محمد” يتصدر “الترند”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“المنطقة التاريخية بالطائف ” .. هوية عمرانية ازدانت بمساجدها

“المنطقة التاريخية بالطائف ” .. هوية عمرانية ازدانت بمساجدها

أبرز المواد
بلدية تيماء: زراعة 49 ألف م2 من المسطحات الخضراء في المحافظة

بلدية تيماء: زراعة 49 ألف م2 من المسطحات الخضراء في المحافظة

أبرز المواد
النوم مباشرة بعد “السحور” وخطر الإصابة بالجلطة

النوم مباشرة بعد “السحور” وخطر الإصابة بالجلطة

أبرز المواد
طلاب المتوسطة والثانوية بتعليم تبوك يستهلون ⁧‫اختباراتهم غدًا

طلاب المتوسطة والثانوية بتعليم تبوك يستهلون ⁧‫اختباراتهم غدًا

أبرز المواد

بلدية تيماء: زراعة 49 ألف م2 من المسطحات الخضراء في المحافظة

بلدية تيماء: زراعة 49 ألف م2 من المسطحات الخضراء في المحافظة
http://almnatiq.net/?p=973631
المناطق - تبوك - علي العميري:

تواصل بلدية محافظة تيماء أعمال زراعة المسطحات الخضراء في طرق الملك عبدالعزيز والملك فيصل والأمير فهد بن سلطان بمحافظة تيماء، بهدف رفع مستوى وتجميل المناظر البصرية.

وأوضح رئيس بلدية اامحافظة المهندس سلامه بن هليل البلوي أن الإدارة العامه للصيانه والحدائق والتشجير وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وزيادة المسطحات الخضراء وتقديم مستوى صيانة عالي للأعمال الزراعية في كافة المواقع في المحافظة.

وبين المهندس البلوي أن الإدارة العامه للصيانه والحدائق، والتشجير تواصل أعمال زراعة المسطحات الخضراء في طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز  بمساحة ٢١٤٥٥ م٢ وكذلك في طريق الأمير فهد بن سلطان ١٠٢٩٠ م٢ وطريق الملك عبدالعزيز  بمساحة ١٧٦٢٩ م٢، لرفع مستوي التحسين والعمل على إزالة التشوه البصري بناءً علي توجيهات أمين منطقه تبوك المهندس درويش المحفوظ.

وأهاب بالجميع المحافظة على تلك المنجزات من العبث لينعم بها الجميع، مشيراً إلى أن البلدية تتابع إصلاح التلفيات أولاً بأول، لكنها تأمل من الجميع المساهمة في المحافظة عليها.

يذكر أن مشتل البلدية ينتج أكثر من  ٣٢٠٠٠٠ زهرة وشتلة متنوعة سنويا، مقسمة على الموسمين الشتوي والصيفي، في إطار الخطط المعدة لتجميل الشوارع العامة وزيادة الرقعة الخضراء ومساحة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء في المحافظة.

روابط ذات صلة

“المنطقة التاريخية بالطائف ” .. هوية عمرانية ازدانت بمساجدها

“المنطقة التاريخية بالطائف ” .. هوية عمرانية ازدانت بمساجدها
النوم مباشرة بعد “السحور” وخطر الإصابة بالجلطة

النوم مباشرة بعد “السحور” وخطر الإصابة بالجلطة
طلاب المتوسطة والثانوية بتعليم تبوك يستهلون ⁧‫اختباراتهم غدًا

طلاب المتوسطة والثانوية بتعليم تبوك يستهلون ⁧‫اختباراتهم غدًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*