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نائب أمير حائل: منصة “إحسان” تعكس إهتمام القيادة بالعمل الخيري

نائب أمير حائل: منصة “إحسان” تعكس إهتمام القيادة بالعمل الخيري

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نائب أمير حائل: منصة “إحسان” تعكس إهتمام القيادة بالعمل الخيري

نائب أمير حائل: منصة “إحسان” تعكس إهتمام القيادة بالعمل الخيري
http://almnatiq.net/?p=973644
المناطق - حائل:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -على دعمهما واهتمامهما بكل ما يعزز العمل الخيري وحرصهما على وصوله لمستحقيه، مشيرًا إلى التبرع السخي الذي قدم منهما حفظهما الله – من خلال منصة “إحسان” الوطنية للعمل الخيري، والذي يأتي تجسيداً للاهتمام والدعم الكبير من القيادة الرشيدة لكل ما يُعزز العمل الخيري ويتيح الاستفادة من التحولات الرقمية في شتى المجالات.

وثمن سمو ه دعم العمل الخيري وغير الربحي في وطن الخير والعطاء من القيادة الرشيدة وحرصها على تنميته وتعزيزه بما يحقق خدمة مثلى للمستفيدين من خدماته وبرامجه .

ونوه سموه بجهود القائمين على منصة “إحسان” التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في الاستفادة من التطورات التقنية، مشيراً سموه إلى ما تحظى به منصة إحسان من اهتمام ودعم من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ الذي يأتي امتداداً لعنايته واهتمامه – حفظه الله – بالعمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي الذي هو من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك بالاستفادة من التحولات الرقمية لدعم العمل الخيري ووصوله لمستحقيه بسهولة ويسر من خلال أحدث المبادرات التقنية.

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