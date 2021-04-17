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توزيع أكثر من 25 ألف وجبة خيرية بالمسجد الحرام

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توزيع أكثر من 25 ألف وجبة خيرية بالمسجد الحرام

توزيع أكثر من 25 ألف وجبة خيرية بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=973648

تشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الساحات بالمسجد الحرام؛ على توزيع أكثر من (25.000) ألف وجبة إفطار صائم يومياً تقدمها الجهات الخيرية في ساحات المسجد الحرام طيلة موسم رمضان المبارك.

وبين مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام أحمد المقاطي أن الإدارة اعتمدت خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ, مشيرًا إلى أنه تم تجنيد نحو أكثر من (١٠٠) موظف للإشراف ومتابعة توزيع أكثر من (٢٥ ألف) وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام، وأن الإدارة تهدف إلى التنسيق والإشراف ومتابعة تنظيم الإطعام الخيري بالمسجد الحرام.

ولفت إلى أن العمل في مجال إفطار الصائمين يأتي تكاملياً مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة لتنظيم الإطعام الخيري بما يتناسب مع شرف المكان والزمان, والإشراف والمتابعة على تقديم وجبات صحية وآمنة وفقاً للإجراءات الاحترازية.

وأضاف المقاطي أن عمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التوسعة السعودية الثالثة (الساحات الشمالية) ويراعى فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة وعربات الخدمات وذوي الاحتياجات الخاصة, وفصل مواقع الرجال عن النساء, وفق الضوابط العامة التي وضعتها الإدارة.

واختتم المقاطي تصريحه أن هذه الجهود والخدمات تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وذلك إبرازاً لدور الخدمات التي تقدمها الرئاسة، داعياً الله -عزوجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

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