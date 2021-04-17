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أمانة الشرقية تنفذ حملة تفتيشية للمراقبين الصحيين

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أمانة الشرقية تنفذ حملة تفتيشية للمراقبين الصحيين

أمانة الشرقية تنفذ حملة تفتيشية للمراقبين الصحيين
http://almnatiq.net/?p=973660
المناطق - واس:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية غرب الدمام أمس، حملة تفتيشية للمراقبين الصحيين بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة المنطقة، والدفاع المدني، على المنشآت التجارية والغذائية والمطاعم والأسواق المركزية، ومحال بيع اللحوم ( الملاحم ) وغيرها من المواقع التي تلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان.

وأوضحت الأمانة أن الحملة التفتيشية، أسفرت عن ضبط طنين من المخبوزات والحلويات المعدة للبيع بأحد المعامل الغير مرخصه وتحت الإنشاء، مؤكدةً أن مراقبي إدارة صحة البيئة ومن خلال الجولات التفتيشية المكثفة، ضبطت معمل غير مرخص يقوم بإعداد المخبوزات والحلويات والتلاعب بتاريخ الصلاحية، إضافة الى وجود مواد مجهولة المصدر بالمنشأة، وعلى الفور تم اتلاف جميع الكمية، وإغلاق المنشاة لحين استكمال باقي الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف.

وشددت الأمانة أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين ممن لم يلتزم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة عبر منصة البلاغات والطوارئ عبر مركز (940)؛ لمعالجتها.

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