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أكثر من 5000 طن تبريدي إضافية لتلطيف الأجواء بالمسجد الحرام

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أكثر من 5000 طن تبريدي إضافية لتلطيف الأجواء بالمسجد الحرام

أكثر من 5000 طن تبريدي إضافية لتلطيف الأجواء بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=973663
المناطق - واس:

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع أنظمة إضافية تعمل على تلطيف أجواء مبنى المطاف خلال فترة الموسم بإستخدام (32) وحدة مناولة هواء (5500) طن تبريدي من شيلرات أجياد؛ بحيث تتيح تلك الانظمة تلطيف الهواء بعدة مناطق بمبنى المطاف ومنها دور الصحن والدور الأول والأول ميزانين تأكيداً على جاهزية وأهلية المناطق والمساحات المخصصة لمرتادي بيت الله الحرام مما يمكنهم من إقامة شعائرهم الدينية خلال الشهر الفضيل.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن ما تقوم به الرئاسة من رفع لمستوى الخدمات واتمام التجهيزات الهندسية اللازمة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف توفير بيئية تعبدية ملائمة لمرتادي بيت الله الحرام بما يوكب مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام ويعكس حرص الدولة – رعاها الله – لإثراء التجربة الروحانية المتكاملة.

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