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رصد 6 مخالفات إحترازية في رفحاء

رصد 6 مخالفات إحترازية في رفحاء

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رصد 6 مخالفات إحترازية في رفحاء

رصد 6 مخالفات إحترازية في رفحاء
http://almnatiq.net/?p=973666
المناطق - واس:

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء،خلال أسبوع أكثر من 20 جولة رقابية صحية،شملت عدداً من المراكز والمحال التجارية؛بالاضافة لمتابعة كل ما يقدم خلال الشهر الفضيل من مأكولات ومتابعة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المأكولات الرمضانية والتأكد من سلامة إعدادها والتزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية،وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت بلدية رفحاء أن الجولات الرقابية أسفرت عن إصدار 6 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت بلدية رفحاء على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية،داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالبلدية.

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