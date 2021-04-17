إتلاف طنين مخبوزات وحلويات في معمل مخالف بالشرقية

أسفرت الجولات الميدانية المكثفة التي تنفذها بلدية غرب الدمام بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة المنطقة الشرقية، والدفاع المدني، عن ضبط طنين من المخبوزات والحلويات المعدة للبيع في أحد المعامل غير المرخصه وتحت الإنشاء.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن مراقبي البلدية تمكنوا من ضبط معمل غير مرخص يقوم بإعداد المخبوزات والحلويات والتلاعب بتاريخ الصلاحية، إضافة إلى وجود مواد مجهولة المصدر بالمنشأة، مؤكدا أنه جرى على الفور إتلاف جميع الكمية، وإغلاق المنشاة لحين استكمال باقي الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف.

وشدد القحطاني على حرص البلدية لسلامة الغذاء المعد للمستهلكين، منوهاً بأنه لن يتم التهاون مع أي مخالف لم يلتزم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة عبر منصة البلاغات والطوارئ عبر مركز 940.