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أمانة عسير تغلق ملعبًا رياضيًا غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=973683
المناطق - عسير:

أغلقت أمانة منطقة عسير، أحد الملاعب الرياضية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم توافر الإجراءات والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أنه جرى رصد عدة مخالفات منها عدم التقيد بالأنظمة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي و زيادة العدد في الملعب عن العدد الطبيعي والمسموح به، مما أدى لإغلاقه على الفور.

وأكدت الأمانة على أنها تقوم بمتابعة الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المواقع كافة، مؤكدة أنها تعمل جاهدة للحد من انتشار الفيروس.

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