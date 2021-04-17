أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان خلال شهر مارس لعام 2021م

المناطق_حفر الباطن

قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته العلاجية لـ4,287 مراجعًا ومراجعة خلال شهر مارس للعام الحالي 2021م ، حيث بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 820 مراجع ، و 108 مراجع لعيادة جراحة اللثة ، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 595 مراجع ، فيما وصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 478 مراجعاً ، واستفاد 378 طفل من عيادة طب أسنان الأطفال، وأجرى مركز طب الأسنان التخصصي 613 أشعة وكذلك تم متابعة 373 مراجع في عيادة تقويم الأسنان، وبلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 111 مراجعاً ، ليصل عدد مراجعي عيادة علاج تحفظي 313 ، فيما قدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لعدد 498 مراجع ، واستفاد من التوعية الصحية 4307 مستفيد.