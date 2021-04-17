احدث الأخبار

“المنطقة التاريخية بالطائف ” .. هوية عمرانية ازدانت بمساجدها
أبرز المواد
 بلدية تيماء زراعة 49 الف م2 من المسطحات الخضراء في المحافظة
أبرز المواد
 النوم مباشرة بعد “السحور” وخطر الإصابة بالجلطة
أبرز المواد
 طلاب المتوسطة والثانوية بتعليم تبوك يستهلون ⁧‫اختباراتهم غدًا
أبرز المواد
 انطلاق اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في منصة مدرستي غداً
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة القصيم يشيد بدور منصة إحسان في تمكين واستدامة العمل الخيري وتعزيز جهود التحول الرقمي بالمملكة
أبرز المواد
 أمانة الطائف تجهز 52 فرقة لمعالجة مواقع تجمع المياه
أبرز المواد
 إمارة مكة تعلن عن إغلاق احترازي لـطريق الهدا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار
أبرز المواد
 أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان خلال شهر مارس لعام 2021م
أبرز المواد
 أمانة عسير تغلق ملعبًا رياضيًا غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 إتلاف طنين مخبوزات وحلويات في معمل مخالف بالشرقية
أبرز المواد
 عالميًا.. وسم “عبدالعزيز بن محمد” يتصدر “الترند”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“المنطقة التاريخية بالطائف ” .. هوية عمرانية ازدانت بمساجدها

“المنطقة التاريخية بالطائف ” .. هوية عمرانية ازدانت بمساجدها

أبرز المواد
بلدية تيماء زراعة 49 الف م2 من المسطحات الخضراء في المحافظة

بلدية تيماء زراعة 49 الف م2 من المسطحات الخضراء في المحافظة

أبرز المواد
النوم مباشرة بعد “السحور” وخطر الإصابة بالجلطة

النوم مباشرة بعد “السحور” وخطر الإصابة بالجلطة

أبرز المواد
طلاب المتوسطة والثانوية بتعليم تبوك يستهلون ⁧‫اختباراتهم غدًا

طلاب المتوسطة والثانوية بتعليم تبوك يستهلون ⁧‫اختباراتهم غدًا

أبرز المواد

أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان خلال شهر مارس لعام 2021م

أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان خلال شهر مارس لعام 2021م
http://almnatiq.net/?p=973690
المناطق_حفر الباطن

قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته العلاجية لـ4,287 مراجعًا ومراجعة خلال شهر مارس للعام الحالي 2021م ، حيث بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 820 مراجع ، و 108 مراجع لعيادة جراحة اللثة ، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 595 مراجع ، فيما وصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 478 مراجعاً ، واستفاد 378 طفل من عيادة طب أسنان الأطفال، وأجرى مركز طب الأسنان التخصصي 613 أشعة وكذلك تم متابعة 373 مراجع في عيادة تقويم الأسنان، وبلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 111 مراجعاً ، ليصل عدد مراجعي عيادة علاج تحفظي 313 ، فيما قدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لعدد 498 مراجع ، واستفاد من التوعية الصحية 4307 مستفيد.

روابط ذات صلة

“المنطقة التاريخية بالطائف ” .. هوية عمرانية ازدانت بمساجدها

“المنطقة التاريخية بالطائف ” .. هوية عمرانية ازدانت بمساجدها
بلدية تيماء زراعة 49 الف م2 من المسطحات الخضراء في المحافظة

بلدية تيماء زراعة 49 الف م2 من المسطحات الخضراء في المحافظة
النوم مباشرة بعد “السحور” وخطر الإصابة بالجلطة

النوم مباشرة بعد “السحور” وخطر الإصابة بالجلطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*