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أمانة الطائف تجهز 52 فرقة لمعالجة مواقع تجمع المياه

أمانة الطائف تجهز 52 فرقة لمعالجة مواقع تجمع المياه
http://almnatiq.net/?p=973696
المناطق_واس

نجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الطائف، من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة، حيث تم نشر أكثر من 52 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.
وعملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.
يذكر أن المحافظة تشهد أمطاراً غزيرة جداً أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار مما أدى إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع .

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