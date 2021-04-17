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نائب أمير منطقة القصيم يشيد بدور منصة إحسان في تمكين واستدامة العمل الخيري وتعزيز جهود التحول الرقمي بالمملكة

نائب أمير منطقة القصيم يشيد بدور منصة إحسان في تمكين واستدامة العمل الخيري وتعزيز جهود التحول الرقمي بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=973699
المناطق_واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم باهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – في تمكين ودعم العمل الخيري، عبر الدعم السخي وغير المستغرب الذي قدماه – حفظهما الله – في الحملة الوطنية للعمل الخيري على منصة (إحسان) .
كما أشاد سموه بالعمل الذي تقدمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة – حفظه الله – والذي يأتي كثمرة من ثمار التحول الرقمي الذي تشهده بلادنا الحبيبة للمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والاستدامة في العمل الخيري.
وقال سموه : إن الجهد المبذول من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية يؤكد ما توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالعمل الخيري وتلمس احتياجات المواطنين، والرفع من كفاءة العمل الخيري واستدامته، مختتما سموه تصريحه بالدعاء أن يُديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ .

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