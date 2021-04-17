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انطلاق اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في منصة مدرستي غداً

انطلاق اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في منصة مدرستي غداً
http://almnatiq.net/?p=973705
المناطق_واس

تنطلق يوم غد الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442هـ عن بُعد للطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة، وذلك من الساعة 12:30 إلى 2.30 ظهراً عبر منصة “مدرستي”.
وتأتي اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية استكمالاً للعمليات والقياس والتقويم التي ينفذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم بشكل أسبوعي، كما تتزامن مع ما تبقى من اختبارات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ليصل عدد الذين يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة أكثر من 5.3 ملايين طالب وطالبة.
وتستمر منصة مدرستي في تقديم حصص للمراجعات خلال فترة الاختبارات؛ بهدف دعم التحصيل الدراسي، وزيادة المعرفة، وتعزيز مهارات الطلاب والطالبات في أداء الاختبارات لرفع نواتج التعلّم، كما نفّذت أكثر من 500 مليون اختبار تم إنشاؤها للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الحالي.
ووجهت الوزارة بالانتهاء من جمع درجات أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة، حيث ستُرصد نتائج المرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور وإصدار الشهادات الخميس 17 رمضان.
وأكدت وزارة التعليم على تفعيل أدوار قادة المدارس في الإشراف على سير الاختبارات عن بُعد، وتهيئة البيئة المدرسية لمتابعة الاختبارات، وتقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور، كما شددت على ضرورة دعم المرشدين والمرشدات في المدارس للطلبة خلال مدة الاختبارات، وذلك من خلال الدعم والتعزيز الإيجابي، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجهم في أثناء أداء الاختبارات.
ونوّهت وزارة التعليم بأن الأسرة شريك في تهيئة أبنائها وبناتها للاختبارات، واستمرار رحلتهم التعليمية عن بُعد، وذلك من خلال دورها في تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم الطلبة في مدة الاختبارات، وتوفير البيئة المنزلية المناسبة للاستذكار، وكذلك المحافظة على التغذية الجيدة والنوم الكافي للأبناء، ومشاركة الأبناء في تنظيم أوقاتهم وتعزيز الثقة في أنفسهم، والحرص على جاهزية المتطلبات التقنية، إلى جانب التواصل مع المرشد الطلابي حال مواجهة الأبناء أي مشكلات في أثناء الاختبار.

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