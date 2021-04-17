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النوم مباشرة بعد “السحور” وخطر الإصابة بالجلطة

النوم مباشرة بعد “السحور” وخطر الإصابة بالجلطة
http://almnatiq.net/?p=973709
المناطق_ الرياض

يعتبر النوم مباشرة بعد السحور من العادات الخاطئة التي دأب عليها الكثيرون في شهر رمضان، والتي تسبب أمراضًا خطيرة وقاتلة للإنسان منها الجلطات وأمراض القلب والقولون والكبد.

وقال استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، الدكتور ماجد عبد الغني، إن الأشخاص الذين يخلدون إلى النوم مباشرة بعد الأكل يكونوا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأزمة قلبية تؤدي إلى الوفاة.

وأوضح “عبد الغني”، أن تلك العادة الخاطئة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالجلطات؛ لذا يفضل تناول وجبة السحور والانتظار ساعتين قبل النوم.

من جانبها، ذكرت استشارية التغذية والسمنة الدكتورة إيمان فكري، أن أهم الأضرار الناجمة عن النوم عقب تناول وجبة السحور مباشرة، ومنها الإصابة بأمراض القلب والكبد والقولون”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وأضافت “فكري”: “لذلك يجب أن يظل الإنسان بعد تناول السحور مستيقظًا ما بين ساعة إلى ساعتين لإعطاء الجسم فرصة لهضم الطعام، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي؛ تجنبًا لحدوث التهابات أو انتفاخ.

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