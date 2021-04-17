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“الشؤون الإسلامية” تغلق 18 مسجدًا بشكل مؤقت في 6 مناطق

“الشؤون الإسلامية” تغلق 18 مسجدًا بشكل مؤقت في 6 مناطق
http://almnatiq.net/?p=973720
المناطق_ الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 18 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق، بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 69 يومًا إلى 628 مسجدًا، تم فتح 598 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة عشرة بمنطقة القصيم، حيث تم رصد عشر حالات إصابة بها، ومسجدين بمنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجدين بمنطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجدين بمنطقة جازان تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد، اثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الحدود الشمالية واثنين بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالمصلين ومنسوبي المساجد، ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما دعت الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخ في تطبيق الاحترازات، بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 للإبلاغ مقدمة شكرها لكل المتعاونين في الحفاظ على سلامة وصحة المصلين.

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