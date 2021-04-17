“الشؤون الإسلامية” تنقل فعاليات مسابقة الملك سلمان للقرآن عبر “سناب شات”

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية في نقل وتغطية فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، وذلك عبر حساب الأمانة في تطبيق “سناب شات”, ويأتي ذلك بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لمواكبة للإعلام الجديد والتقنية الحديثة.

ويُعنى حساب الأمانة في “سناب شات” الذي يحمل عنوان: ” alqurancontest ” بنشر أخبار ومناشط المسابقة، وجميع الفعاليات المصاحبة لها، وبث صور ومقاطع وتلاوات المتسابقين وأعمال لجنة التحكيم حيث تقام المسابقة في هذه الدورة عن “افتراضياً” لأول مرة نظراً لظروف الجائحة, وحظيت فعاليات المسابقة مشاهدات عالية.

يذكر أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، ويشارك دورتها الثانية والعشرين 131 متسابقا ومتسابقة من مختلف مناطق المملكة, وانطلقت التصفيات النهائية الأحد الماضي افتراضيا وتستمر حتى يوم السبت الخامس من شهر رمضان المبارك ويتجاوز مجموع الجوائز أكثر من ثلاثة ملايين ريال.