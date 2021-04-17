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صحة عسير : أكثر من 22 ألف مستفيد من برنامج الزواج الصحي خلال عام 2020

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صحة عسير : أكثر من 22 ألف مستفيد من برنامج الزواج الصحي خلال عام 2020

صحة عسير : أكثر من 22 ألف مستفيد من برنامج الزواج الصحي خلال عام 2020
http://almnatiq.net/?p=973738
المناطق_عسير

قالت صحة عسير أن عدد المستفيدين من برنامج الزواج الصحي لعام 2020 بلغ 22500 مستفيدا ً .
وبينت صحة المنطقة أن أهمية البرنامج تكمن في رفع الوعي مجتمعياً بأهمية إجراء الفحص المقرر قبل الزواج عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية والحد من انتشارها، وتعزيز أهمية التوافق بين الزوجين بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء – بإذن الله – .

و من أهم الأهداف التي يسعى برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى تحقيقها ، هي الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية ، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل وتقليل الضغط على المنشآت الصحية وبنوك الدم .

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