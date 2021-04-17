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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية
http://almnatiq.net/?p=973741
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية ، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال وأن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء.

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