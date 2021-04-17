صحة بيشة تطلق مشروع “زائر” والحالات المُنجزة 684 حالة

المناطق_عسير

بتوجيه من سعادة مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني، أطلقت صحة بيشة مشروع زائر إبتداءً من هذا العام، وذلك لتحسين تجربة المريض خلال الربع الأول من عام 2021م.

وأوضحت صحة بيشة ، أن عدد الحالات المُنجزة بهذا المشروع بلغ 684 حالة، حيث أعتمد المشروع على التعاقد مع نخبة من الأطباء الزائرون الذين ساعدوا في نجاح هذا المشروع.

وأضافت صحة بيشة ، أن المشروع حاز على استحسان سكان المحافظة والمساهمة في إنجاز الكثير من العمليات الجراحية الدقيقة بشكل أسرع ومميز.

وبلغ عدد العمليات ضمن هذا المشروع 684 عملية شملت 193 حالة جراحة الأطفال، وعدد 15 حالة جراحة مسالك الأطفال، وعدد 61 حالة جراحة أذن وأنف وحنجرة، وعدد 267 جراحة أسنان أطفال، وعدد 60 حالة جراحة العيون، وعدد 16 حالة جراحة أنف وأذن كبار، وعدد 21 جراحة إصابات الملاعب، وعدد 51 حالة لجراحة الثدي والغدد.

الجدير ذكره ، أن هذا المشروع يهدف إلى إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية لعدد من التخصصات الدقيقة دون الحاجة إلى تحويل الحالات لخارج محافظة بيشة.