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أمانة الحدود الشمالية تنفذ 728 جولة رقابية على المحال التجارية بالمنطقة

أمانة الحدود الشمالية تنفذ 728 جولة رقابية على المحال التجارية بالمنطقة

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أمانة الحدود الشمالية تنفذ 728 جولة رقابية على المحال التجارية بالمنطقة

أمانة الحدود الشمالية تنفذ 728 جولة رقابية على المحال التجارية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=973760
المناطق_واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين 728 جولة رقابية صحية، شملت عدداً من المراكز والمحال التجارية, بالإضافة لمتابعة كل ما يقدم خلال الشهر الفضيل من مأكولات، ومتابعة المطاعم والمطابخ ومحال بيع المأكولات الرمضانية، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
وشددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.

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