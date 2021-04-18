أمطار على منطقة الباحة

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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق وغامد الزناد والمخواة والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.