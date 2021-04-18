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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
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المناطق_واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق وغامد الزناد والمخواة والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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