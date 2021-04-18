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منصة إحسان.. ثقة الداعم ومصداقية الدعم

منصة إحسان.. ثقة الداعم ومصداقية الدعم
http://almnatiq.net/?p=973780
المناطق_ الرياض

قال رئيس جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج سلمان بن ظافر الشهري؛ أنه عندما قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله بالدعم للحملة الوطنية للعمل الخيري على منصة إحسان، فإن ذلك يؤكد للجميع موثوقية المنصة، وأنها ستكون حاضنة خيرية تقوم بتوزيع تلك التبرعات بكل أمانة ومصداقية.
وأضاف بأن ماقاما به من دعم سخي يعد استمراراً للنهج الخيري والإنساني للقيادة الرشيدة لأوجه البر؛ مؤكداً أن منصة إحسان التي اطلقتها وتشرف عليها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعم من القيادة الرشيدة تأتي معززة لقيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.
وأشار الشهري إلى أن “إحسان” سوف تسهم في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي، مما يدفع بالشركات والمؤسسات ورجال الأعمال ومحبي الخير للتبرع بكل راحة واطمئنان.

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