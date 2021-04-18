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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: رغم التأجيل.. الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” ستكون فعالة

“الصحة”: رغم التأجيل.. الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” ستكون فعالة

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“الصحة”: رغم التأجيل.. الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” ستكون فعالة

“الصحة”: رغم التأجيل.. الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” ستكون فعالة
http://almnatiq.net/?p=973792

بعد إعلان وزارة الصحة التوسع تأجيل جميع مواعيد التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وإعادة جدولتها لاحقا، والتوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح حتى تتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى، كشفت «الصحة» أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستكون فعالة حتى بعد التأجيل، بحسب “عكاظ”.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية أُرجئت ابتداء من يوم الأحد 1442/8/29 الموافق 11 أبريل 2021 وسيتم الإعلان لاحقا عن استئناف إعطاء الجرعة الثانية.

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