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انطلاق فعاليات التصفيات النهائية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة

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المناطق - الباحة

انطلقت بمنطقة الباحة أمس, فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم، وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 22، التي أقيمت بمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة، وذلك بمشاركة متسابقين ومتسابقات من أبناء المنطقة.
ونوه مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس, بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من عناية بالقرآن الكريم الذي هو مصدر من مصادر التشريع وحبل الله المتين الذي من تمسك به عصمه الله عز وجل.
وبين أن المسابقة في هذا العام، شهدت فقرة لأبناء الشهداء، التي كان لها الأثر في نفوسهم، متمنياً التوفيق للمتسابقين والمتسابقات.

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