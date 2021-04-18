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بالأرقام.. أين وصلت سوق العملات الرقمية؟

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بالأرقام.. أين وصلت سوق العملات الرقمية؟

بالأرقام.. أين وصلت سوق العملات الرقمية؟
http://almnatiq.net/?p=973815
المناطق - وكالات

في وقت يتحول فيه العالم إلى عالم رقمي، بدأت العملات الرقمية أو المشفرة بالسيطرة على المعاملات المالية والحلول محل النقد التقليدي، فإلى أين وصلت هذه العملات وما هو ترتيبها؟

يتوسع سوق العملات الرقمية يوميا ليصل عددها إلى أكثر من 4 آلاف عملة رقمية، يتم التداول عليها يوميا.

لكن عشر عملات فقط تحتفظ بالقيمة السوقية الأضخم، وتهيمن على سوق العملات الرقمية في العالم.

وتشير البيانات إلى تصاعد القيمة السوقية للعملات المشفرة أخيرا لتتجاوز 1.8 تريليون دولار.

ترتيب العملات عالميا

1ـ البيتكوين الأقوى والأشهر والأغلى

2ـ الإيثيريوم

3ـ بينانس كوين

4ـ إكس ريبل

5ـ كاردانو

تحتل البيتكوين صدارة العملات الرقمية وتعد الأقوى والأكثر انتشارا، ويتجاوز سعر العملة الواحدة منها حاليا، 63300 دولار.

في المركز الثاني تأتي إيثيريوم بسعر يصل إلى 2450 دولاراً.

وفي المركز الثالث، تأتي بينانس كوين وبسعر يبلغ 546 دولارا.

ثم تأتي إكس ريبل في المركز الرابع.

وفي المركز الخامس تأتي عملة كاردانو.

ويرى خبراء أن التعامل بالعملات المشفرة يحمل العديد من المزايا أهمها سرعة إنجاز المعاملات النقدية وانخفاض تكلفتها، وكذلك غياب الوسطاء وعدم خضوع العمليات لإجراءات تنظيمية إلى جانب توافر إمكانية إجراء المعاملات في أي لحظة.

لكن في المقابل، تحمل العملات الرقمية عيوبا أيضا، منها ضعف خبرات المستخدمين وعدم درايتهم بأساليب التداول، وكذلك ما يتعلق بإمكانية استخدام العملات كوسيلة لتهريب الأموال وتمويلات غير مشروعة نظرا لعدم التعريف بهوية المضاربين، فضلا عن احتمال التعرض لخسائر كبيرة.

وتشهد هذه العملات منذ فترة صعودا صاروخيا من حيث القيمة والانتشار والهيمنة على أسواق التداول، مما جعل العديد من المساهمين يلجؤون لاستثمار أموالهم فيها ويبتعدون عن النقد المادي.

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