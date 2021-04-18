نوريتش سيتي يعود إلى “البريميرليغ”

المناطق - وكالات

ضمن نوريتش سيتي عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” دون أن يلعب السبت، بعد تعادل سوانسي سيتي وبرينتفورد في المرحلة الثانية والأربعين من دوري الدرجة الأولى.

وتسيَّد نوريتش سيتي منافسات الدرجة الأولى برصيد 90 نقطة جمعها من 27 فوزا وتسع تعادلات وخمس هزائم في 41 مباراة حتى الان، بفارق ثماني نقاط أمام واتفورد الثاني (42 مباراة) والذي خسر أمام لوتون صفر-1 و14 نقطة عن سوانسي صاحب المركز الثالث وأول المراكز التي تضمن لصاحبها خوض الملحق بين أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس للظفر بالبطاقة الثالثة المؤدية إلى الدوري الممتاز.

ونجح نوريتش سيتي في ضمان عودته الى الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط على هبوطه.

واستفاد نوريتش سيتي، يوم السبت، من تعادل سوانسي سيتي مع وايكومب 2-2، وبرينتفورد الرابع مع ميلوول صفر-صفر.

ويتقدم نوريتش بفارق 14 نقطة عن سوانزي الذي لم يتبق أمامه سوى أربع مباريات وبفارق 16 نقطة على برينتفورد الذي يتبقى له خمس مباريات.