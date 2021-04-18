احدث الأخبار

شهر على “تهديد واتساب”.. اقبل أو تحمّل العواقب
أبرز المواد
 نوريتش سيتي يعود إلى “البريميرليغ”
أبرز المواد
 رونالدو.. “الغائب الهام” في مواجهة الأحد
أبرز المواد
 بالأرقام.. أين وصلت سوق العملات الرقمية؟
أبرز المواد
 تشلسي يهزم مان سيتي ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
أبرز المواد
 إلقاء القبض على ممرضة وجهت تهديدا “خطيرا” لنائبة الرئيس الأمريكي
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات التصفيات النهائية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 برشلونة يسحق أتلتيك بلباو برباعية.. ويحرز كأس إسبانيا
أبرز المواد
 الملكة إليزابيث.. “وحيدة” تودع جثمان زوجها
أبرز المواد
 “الصحة”: رغم التأجيل.. الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” ستكون فعالة
أبرز المواد
 التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري بنشاط النجارة
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يُدشن مشروع “العينيّة وسوق سويقة”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

شهر على “تهديد واتساب”.. اقبل أو تحمّل العواقب

شهر على “تهديد واتساب”.. اقبل أو تحمّل العواقب

أبرز المواد
نوريتش سيتي يعود إلى “البريميرليغ”

نوريتش سيتي يعود إلى “البريميرليغ”

أبرز المواد
رونالدو.. “الغائب الهام” في مواجهة الأحد

رونالدو.. “الغائب الهام” في مواجهة الأحد

أبرز المواد
بالأرقام.. أين وصلت سوق العملات الرقمية؟

بالأرقام.. أين وصلت سوق العملات الرقمية؟

أبرز المواد

شهر على “تهديد واتساب”.. اقبل أو تحمّل العواقب

شهر على “تهديد واتساب”.. اقبل أو تحمّل العواقب
http://almnatiq.net/?p=973828
المناطق - وكالات

أكد تطبيق “واتساب” للمراسلات الفورية، الموعد الجديد الخاص بالموافقة على سياسة الخصوصية المعدّلة، كاشفا عن طبيعة بيانات المستخدمين التي سيقوم بمشاركتها.

وبعد تأجيل موعد تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة، الذي كان مقررا في 8 فبراير الماضي، أكد “واتساب” أن 15 مايو سيكون آخر موعد للموافقة على تلك السياسة.

وأكد “واتساب” على أن المحادثات الخاصة التي يجريها المستخدمون مع أصدقائهم وأفراد عوائلهم، ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالبيانات التي سيشاركها “واتساب” مع شركات مثل “فيسبوك”، أكد التطبيق في بيان أنها ستتضمن: “معلومات تسجيل حسابات المستخدمين كأرقام هواتفهم، وبيانات المعاملات (استخدام أدوات مثل فيسبوك باي)، والتفاعل مع الشركات المقدمة للخدمات، ومعلومات تتعلق بالجهاز المستخدم، وعنوان بروتوكول الإنترنت”.

وأضاف البيان: “تتضمن المعلومات التي سنشاركها أيضا تلك الموجودة تحت بند (المعلومات التي نجمعها)، إلى جانب البيانات التي تم الحصول عليها بناء على موافقة أو إشعار تلقاه المستخدمون”.

وذكر “واتساب” في قسم “الأسئلة الشائعة” حول سياسة الخصوصية الجديدة، أنه أمام المستخدمين حتى 15 مايو لقبول الشروط والأحكام الجديدة، وإذا لم يتم ذلك، فسيبدأ التطبيق في تقييد ميزاته للمستخدمين.

وحسبما ذكر موقع “أي آر واي نيوز”، فإن “واتساب” سيسمح للمستخدمين باستعمال التطبيق لمدة 120 يوما إضافية بعد منتصف مايو، لكن سيتم تقييد بعض الخدمات، فمثلا سيتمكّن المستخدمون من تلقي الرسائل والاتصالات، ولكنهم سيعجزون عن الرد عليها.

ومع انقضاء مهلة الـ120 يوما، سيقود عدم الموافقة على سياسة الخصوصية لحذف حساب “الواتساب” الخاص بالمستخدم، وبالتالي فقدان الرسائل وسجلات المكالمات.

وكانت سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بواتساب قد أثارت امتعاض مستخدمي التطبيق، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التخلي عنه، واستبداله بخيارات أخرى مثل “سيغنال” و”تلغرام”.

روابط ذات صلة

نوريتش سيتي يعود إلى “البريميرليغ”

نوريتش سيتي يعود إلى “البريميرليغ”
رونالدو.. “الغائب الهام” في مواجهة الأحد

رونالدو.. “الغائب الهام” في مواجهة الأحد
بالأرقام.. أين وصلت سوق العملات الرقمية؟

بالأرقام.. أين وصلت سوق العملات الرقمية؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*