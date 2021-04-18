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بايدن وأوباما يشاركان في برنامج تلفزيوني خاص بلقاحات كورونا

بايدن وأوباما يشاركان في برنامج تلفزيوني خاص بلقاحات كورونا
http://almnatiq.net/?p=973838
المناطق - وكالات

من المقرر أن ينضم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأسبق باراك أوباما إلى عدد كبير من النجوم لحضور برنامج خاص لشبكة “إن بي سي” نهاية الأسبوع الجاري، يهدف إلى زيادة الوعي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ورفع معدلات التطعيم وتبديد الخرافات بشأن المعلومات المضللة.

وقال موقع “أكسيوس” إن بايدن وخلال برنامج “رول أب يور سلييفز” الذي يستضيفه كل من راسل ويلسون، لاعب الارتكاز في اتحاد كرة القدم الأمريكي، والممثلة والمغنية سيارا، سيحض الأمريكيين على ضرورة “التغلب على الوباء وحماية أحبائهم ومواصلة الطريق نحو التعافي”.

وسيشمل العرض التلفزيوني، ومدته ساعة، مقابلة يُجريها الممثل ماثيو ماكونهي مع أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين لبايدن، بشأن فصل “الحقيقة عن الخيال بشأن اللقاحات”، وفقاً لبيان شبكة “إن بي سي”.

كما سيتعاون كبار محترفي الدوري الأمريكي مثل تشارلز باركلي وشاكيل أونيل مع الرئيس الأسبق أوباما في العرض الخاص الذي يبث مساء الأحد، فيما ستنضم إلى سيدة أمريكا الأولى السابقة ميشيل أوباما إلى الملحن لين مانويل ميراندا والفنانتين فيث هيل وجنيفر لوبيز.

ويأتي العرض الخاص في وقت تُظهر استطلاعات الرأي الجديدة أن ثقة الأمريكيين بسلامة لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة “جونسون آند جونسون” قد تراجعت بشكل كبير هذا الأسبوع، بعد التوقف عن استخدامه.

وكانت السلطات الصحية الأميركية أوصت بتجميد استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” من باب “الحرص الزائد”، في وقت يتم التحقيق بشأن أي رابط محتمل بينه وبين حالات تجلّط في الدم.

وقالت “إدارة الغذاء والدواء الأمريكية” إنها و”مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” تقيّمان “الأهمية المحتملة” لـ6 حالات تم تسجيلها لتجلّطات نادرة من نوعها في الدم لدى مرضى تلقوا اللقاح. وأضافت: “نوصي بوقف استخدام هذا اللقاح بدافع الحذر الشديد إلى أن يتم استكمال هذه العملية”.

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