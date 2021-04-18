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حفل الأوسكار المقبل في ثوب جديد .. كمامات ومجال أكبر للحديث

حفل الأوسكار المقبل في ثوب جديد .. كمامات ومجال أكبر للحديث

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حفل الأوسكار المقبل في ثوب جديد .. كمامات ومجال أكبر للحديث

حفل الأوسكار المقبل في ثوب جديد .. كمامات ومجال أكبر للحديث
http://almnatiq.net/?p=973844

قال منتجو حفل جوائز الأوسكار المقرر الأسبوع المقبل، إن الاحتفال سيبدو في هيئة فيلم إذ سيُمنح الفائزون وقتاً أطول للحديث كما ستلعب الكمامات دوراً رئيسياً فيه.

وكان وباء كورونا و3 من المنتجين الجدد وراء ابتكار نسخة جديدة للحفل التقليدي الذي يمنح أرفع الجوائز في عالم السينما في حضور آلاف من النجوم وكبار التنفيذيين بالقطاع.

وستقام معظم فقرات حفل الـ25 من أبريل في محطة قطارات “يونيون” بوسط مدينة لوس أنجلوس حيث يقام مسرح لهذه المناسبة.

وقال المخرج ستيفن سودربيرج الذي ينتج الحفل بالتعاون مع ستيسي شير، وجيسي كولينز، خلال مؤتمر صحافي: “لن يكون (الحفل) مثل أي حفل نُظم في السابق”.

وأضاف سودربيرج الذي أخرج فيلم “عدوى” (كونتيجن) عام 2011، أن الوباء “فتح المجال لتجريب شيء لم يجر تجربته من قبل”.

وذكر سودربيرج أن الحفل سيصور كفيلم إذ سيجسد المقدمون، ومنهم براد بيت وهاريسون فورد وهالي بيري، “أنفسهم أو نسخة من أنفسهم على الأقل”.

وكانت كلمات الفائزين بالأوسكار في السابق تقتصر على نحو 45 ثانية لكن سودربيرج قال إن حفل هذا العام “سيفسح لهم المجال. سنشجعهم على أن يحكوا قصة ويتحدثون عن شيء شخصي”.

وسيتمكن المرشحون الذين سيتعذر عليهم السفر إلى لوس أنجلوس من المشاركة عبر اتصال بالأقمار الصناعية من مناطق شتى بأنحاء العالم لكن الحفل لن يسمح بالمشاركة عبر تطبيق “زوم”.

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