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“الفقير” منصة إحسان نقلة نوعية في العمل الخيري ودعم القيادة السخي هو نهج قادة هذه البلاد

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تبوك - فايز السميري

رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك الأستاذ طلال بن خالد الفقير  الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – على ما يوليانه من اهتمام بالغ وعناية خاصة للأعمال الخيرية والتنموية ، وما تحقق مؤخراً من اطلاق منصة إحسان الخيرية وما تبعها من تبرع سخي من القيادة الحكيمة خصص للأعمال الخيرية بالمملكة.

مشيداً  بمنصة “إحسان” التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وتحظى بدعم سمو ولي العهد – حفظه الله – رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبينًا أنها تقوم بتعزيز الدور الريادي للمملكة في أعمال الخير والتنمية مستفيدة من التطورات التقنية لبناء شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية ، وهذا سيسهم في نقلة نوعية في مجال التبرعات والأعمال الخيرية في كافة المؤسسات ذات النطاق غير الربحي .

وقد نوّه “الفقير” بأن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك هي إحدى الجهات المستفيدة من الدعم الحكومي للعمل الخيري ، وهي تقوم بدورها الريادي في خدمة الأيتام وأسرهم في تبوك ، تحت رعاية كريمة ومتابعة مباشرة من سمو أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان راعي العمل الخيري الأول في منطقة تبوك .

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