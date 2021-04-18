(دلنا على فقير) ببر الأحساء يسهم في ترميم منزل ستيني

المناطق ـ الأحساء

ساهم برنامج “دلنا على فقير” الذي طرحته جمعية البر بالأحساء منذ عدة أعوام في إنهاء معاناة كثير من الأسر المتعففة التي تقطن ضمن نطاقها الجغرافي وذلك بواسطة فاعلي الخير الذين يرشدون الجمعية إلى تلك الأسر بالطريقة التي يرغبونها ومنها وسائل الاتصال بمختلف انواعه التي وفرتها الجمعية تسهيلا على فاعلي الخير.

وأكد مدير إدارة الشراكات والإعلام وليد بن خالد البوسيف بأنّ الجمعية سلّمت ظهر يوم أمس أسرة مواطن في العقد السادس من عمره ويعيل أسرة مكونة من زوجة وابن في العقد الثاني منزلهم وذلك بعد انتهاء أعمال الترميم التي قامت بها الجمعية إثر قيام أحد فاعلي الخير بإبلاغ الجمعية عبر رابط دلنا على فقير http://ahsaber.org.sa/?page_id=125538 والإبلاغ عن حالته الصحية وظروفه المادية التي تعيقه عن تحسين منزله المتهالك.

حيث قام فريق من إدارة المراكز ورعاية المستفيدين بمتابعة حالة الأسرة والتأكد من المعلومات الواردة للجمعية، ومطابقتها للشروط والتنظيمات المرعية في هذا الجانب.

من جهته أوضح مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين الدكتور عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين بأنّ الجمعية مستمرة في أعمال الترميم وتحسين منازل المستفيدين من خلال برنامج الترميم وفق الشروط والمتطلبات الفنية لأمانة الأحساء، والذي يلقى دعما ومساهمة من أهل الخير، كما تحرص الجمعية من خلاله لتأمين حياة كريمة وآمنة للأسر المستفيدة.

وأشار (الحسين) بأنّ الجمعية وقفت على منزل المستفيد قبل البدء بأعمال التّرميم واتّضح أنّ المنزل يقع ضمن نطاق الجمعية وأنّ الأسرة في أمسّ الحاجة لأعمال الترميم نظرا لتهالك المنزل وقلة ذات اليد، وقد باشرت الجمعية أعمال الترميم للمنزل الذي مضى على بنائه أكثر من 35 عامًا.

وتمثلت أعمال الترميم في إعادة تأهيل السطح بشكل كامل، وإضافة غرفة جديدة في السطح، وكذلك اضافة دورة مياه جديدة بكامل تجهيزاتها، ومعالجة السّطح من الترشيح، وهدم واعادة بناء إحدى الغرف المتهالكة وإعادة تصميم وتأهيل سلّم الدّرج، بالإضافة إلى العديد من أعمال التشطيبات من أصباغ وسيراميك وديكور، لضمان أن يكون المنزل مقراً آمناً لراحة الأسرة وجعله بيئة مناسبة للسكنى، كما قامت الجمعية بدءاً من هذا العام بتركيب أجهزة تحلية مياه للمنازل التي يتمّ ترميمها.

من جهته شكر أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر أهل الخير الدّاعمين لبرنامج الترميم من جهات مانحة ومتبرعين على ما ينفقونه لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ولتوفير المسكن اللّائق لهم، سائلًا الله أن يتقبل منهم وأن يجزيهم خير الجزاء.

وأكّد بأنّ برنامج الترميم مستمر بإذن الله تعالى حيث بلغ عدد المنازل المرممة خلال عام 2020م 65 منزلا بتكلفة إجمالية تجاوزت 2 مليون ريال، وتعمل الجمعية على الانتهاء من 6 منازل حالياً منها 3 منازل هدم كامل وإنشاء من جديد، وإزاء ذلك تعمل الجمعية على التوسّع في برامج صيانة المنازل في أعمال السباكة والكهرباء وفق خطة طموحة في ذلك، كما وقعت الجمعية اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان، تمّ من خلالها تسليم 11 وحدة بنظام عقود الانتفاع، وكذلك استفادة عدد 18 أسرة من برنامج دعم الإيجار عبر بوابة جود الإسكان.

كما تهيب الجمعية بالمقاولين الراغبين في الحصول على فرص المنافسة على عقود ترميم المنازل أن يتقدموا لذلك عبر موقع الجمعية وكذلك الإتصال بالجوال رقم 0537544440 .