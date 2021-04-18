احدث الأخبار

“فوكوشيما” تفجّر خلافاً بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
أبرز المواد
 (دلنا على فقير) ببر الأحساء يسهم في ترميم منزل ستيني
المنطقة الشرقية
 مراقبة أفغانستان بعد الانسحاب.. تحدي “مُكلف” يؤرق واشنطن
أبرز المواد
 “الحصيني” يكشف تفاصيل حالة الطقس بالمملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة!
أبرز المواد
 “الفقير” منصة إحسان نقلة نوعية في العمل الخيري ودعم القيادة السخي هو نهج قادة هذه البلاد
منطقة تبوك
 إيران.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب إقليم بوشهر
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر: كورونا أصبح أكثر ذكاء في طريقة انتشاره!
أبرز المواد
 إصابة شخص “محصن” بفيروس كورونا بعد 20 يوما من الجرعة الثانية.. والصحة ترد
أبرز المواد
 هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود.. الخطوط السعودية تجيب؟
أبرز المواد
 بايدن يعلن اعتزامه رفع الحد الأقصى لقبول اللاجئين
أبرز المواد
 حفل الأوسكار المقبل في ثوب جديد .. كمامات ومجال أكبر للحديث
أبرز المواد
 في أول رحلة خارجية.. قائد انقلاب ميانمار يحضر قمة “آسيان”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“فوكوشيما” تفجّر خلافاً بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

“فوكوشيما” تفجّر خلافاً بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

أبرز المواد
(دلنا على فقير) ببر الأحساء يسهم في ترميم منزل ستيني

(دلنا على فقير) ببر الأحساء يسهم في ترميم منزل ستيني

المنطقة الشرقية
مراقبة أفغانستان بعد الانسحاب.. تحدي “مُكلف” يؤرق واشنطن

مراقبة أفغانستان بعد الانسحاب.. تحدي “مُكلف” يؤرق واشنطن

أبرز المواد
“الحصيني” يكشف تفاصيل حالة الطقس بالمملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة!

“الحصيني” يكشف تفاصيل حالة الطقس بالمملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة!

أبرز المواد

(دلنا على فقير) ببر الأحساء يسهم في ترميم منزل ستيني

(دلنا على فقير) ببر الأحساء يسهم في ترميم منزل ستيني
http://almnatiq.net/?p=973876
المناطق ـ الأحساء

ساهم برنامج “دلنا على فقير” الذي طرحته جمعية البر بالأحساء منذ عدة أعوام في إنهاء معاناة كثير من الأسر المتعففة التي تقطن ضمن نطاقها الجغرافي وذلك بواسطة فاعلي الخير الذين يرشدون الجمعية إلى  تلك الأسر بالطريقة التي يرغبونها ومنها وسائل الاتصال بمختلف انواعه التي وفرتها الجمعية تسهيلا على فاعلي الخير.

وأكد مدير إدارة الشراكات والإعلام وليد بن خالد البوسيف بأنّ الجمعية سلّمت ظهر يوم أمس أسرة مواطن في العقد السادس من عمره ويعيل أسرة مكونة من زوجة وابن في العقد الثاني منزلهم وذلك بعد انتهاء أعمال الترميم التي قامت بها الجمعية إثر قيام أحد فاعلي الخير بإبلاغ الجمعية عبر رابط دلنا على فقير http://ahsaber.org.sa/?page_id=125538  والإبلاغ عن حالته الصحية وظروفه المادية التي تعيقه عن تحسين منزله المتهالك.

حيث قام فريق من إدارة المراكز ورعاية المستفيدين بمتابعة حالة الأسرة والتأكد من المعلومات الواردة للجمعية، ومطابقتها للشروط والتنظيمات المرعية في هذا الجانب.

من جهته أوضح مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين الدكتور عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين بأنّ الجمعية مستمرة في أعمال الترميم وتحسين منازل المستفيدين من خلال برنامج الترميم وفق الشروط والمتطلبات الفنية لأمانة الأحساء، والذي يلقى دعما ومساهمة من أهل الخير، كما تحرص الجمعية من خلاله لتأمين حياة كريمة وآمنة للأسر المستفيدة.

وأشار (الحسين) بأنّ الجمعية وقفت على منزل المستفيد قبل البدء بأعمال التّرميم واتّضح أنّ المنزل يقع ضمن نطاق الجمعية وأنّ الأسرة في أمسّ الحاجة لأعمال الترميم نظرا لتهالك المنزل وقلة ذات اليد، وقد باشرت الجمعية أعمال الترميم للمنزل الذي مضى على بنائه أكثر من 35 عامًا.

وتمثلت أعمال الترميم في إعادة تأهيل السطح بشكل كامل، وإضافة غرفة جديدة في السطح، وكذلك اضافة دورة مياه جديدة بكامل تجهيزاتها، ومعالجة السّطح من الترشيح، وهدم واعادة بناء إحدى الغرف المتهالكة وإعادة تصميم وتأهيل سلّم الدّرج، بالإضافة إلى العديد من أعمال التشطيبات من أصباغ وسيراميك وديكور، لضمان أن يكون المنزل مقراً آمناً لراحة الأسرة وجعله بيئة مناسبة للسكنى، كما قامت الجمعية بدءاً من هذا العام بتركيب أجهزة تحلية مياه للمنازل التي يتمّ ترميمها.

من جهته شكر أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر أهل الخير الدّاعمين لبرنامج الترميم من جهات مانحة ومتبرعين على ما ينفقونه لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ولتوفير المسكن اللّائق لهم، سائلًا الله أن يتقبل منهم وأن يجزيهم خير الجزاء.

وأكّد بأنّ برنامج الترميم مستمر بإذن الله تعالى حيث بلغ عدد المنازل المرممة خلال عام 2020م  65 منزلا بتكلفة إجمالية تجاوزت 2 مليون ريال، وتعمل الجمعية على الانتهاء من 6 منازل حالياً منها 3 منازل هدم كامل وإنشاء من جديد، وإزاء ذلك تعمل الجمعية على التوسّع في برامج صيانة المنازل في أعمال السباكة والكهرباء وفق خطة طموحة في ذلك، كما وقعت الجمعية اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان، تمّ من خلالها تسليم 11 وحدة بنظام عقود الانتفاع، وكذلك استفادة عدد 18 أسرة من برنامج دعم الإيجار عبر بوابة جود الإسكان.

كما تهيب الجمعية بالمقاولين الراغبين في الحصول على فرص المنافسة على عقود ترميم المنازل أن يتقدموا لذلك عبر موقع الجمعية وكذلك الإتصال بالجوال رقم 0537544440 .

روابط ذات صلة

مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن يحصل على جائزة “وازن” على مستوى المناطق

مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن يحصل على جائزة “وازن” على مستوى المناطق
أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان خلال شهر مارس لعام 2021م

أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان خلال شهر مارس لعام 2021م
إتلاف طنين مخبوزات وحلويات في معمل مخالف بالشرقية

إتلاف طنين مخبوزات وحلويات في معمل مخالف بالشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*