” بر أبها ” توزع 2500 وجبة إفطار صائم يومياً

بدأت جمعية البر بأبها مع مطلع شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ توزيع وجبات الإفطار للصائمين في مدينة أبها وضواحيها ليتم تقديم معدل 2500 وجبة إفطار صائم يومياً خلال شهر رمضان المبارك مستهدفةً منازل الأسر المحتاجة وطلاب المنح ومنزل منتصف الطريق وقت الإفطار .

وأكد أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس حرص الجمعية على تنفيذ مشروعاتها الخيرية في هذا الشهر الكريم ، مهيباً بأهل الخير المسارعة في أعمال البر في شهر الخير ، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.