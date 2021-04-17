احدث الأخبار

” بر أبها ” توزع 2500 وجبة إفطار صائم يومياً
منطقة عسير
 نعم.. النقص ولا الزود!
أبرز المواد
 تعديلات مرتقبة لصالح أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات
أبرز المواد
 “فوكوشيما” تفجّر خلافاً بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
أبرز المواد
 (دلنا على فقير) ببر الأحساء يسهم في ترميم منزل ستيني
المنطقة الشرقية
 مراقبة أفغانستان بعد الانسحاب.. تحدي “مُكلف” يؤرق واشنطن
أبرز المواد
 “الحصيني” يكشف تفاصيل حالة الطقس بالمملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة!
أبرز المواد
 “الفقير” منصة إحسان نقلة نوعية في العمل الخيري ودعم القيادة السخي هو نهج قادة هذه البلاد
منطقة تبوك
 إيران.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب إقليم بوشهر
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر: كورونا أصبح أكثر ذكاء في طريقة انتشاره!
أبرز المواد
 إصابة شخص “محصن” بفيروس كورونا بعد 20 يوما من الجرعة الثانية.. والصحة ترد
أبرز المواد
 هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود.. الخطوط السعودية تجيب؟
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

” بر أبها ” توزع 2500 وجبة إفطار صائم يومياً

” بر أبها ” توزع 2500 وجبة إفطار صائم يومياً

منطقة عسير
نعم.. النقص ولا الزود!

نعم.. النقص ولا الزود!

أبرز المواد
تعديلات مرتقبة لصالح أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات

تعديلات مرتقبة لصالح أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات

أبرز المواد
“فوكوشيما” تفجّر خلافاً بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

“فوكوشيما” تفجّر خلافاً بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

أبرز المواد

” بر أبها ” توزع 2500 وجبة إفطار صائم يومياً

” بر أبها ” توزع 2500 وجبة إفطار صائم يومياً
http://almnatiq.net/?p=973891

بدأت جمعية البر بأبها مع مطلع شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ  توزيع وجبات الإفطار للصائمين في مدينة أبها وضواحيها ليتم تقديم معدل 2500 وجبة إفطار صائم يومياً خلال شهر رمضان المبارك مستهدفةً منازل الأسر المحتاجة وطلاب المنح ومنزل منتصف الطريق وقت الإفطار .

وأكد أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس حرص الجمعية على تنفيذ مشروعاتها الخيرية في هذا الشهر الكريم ، مهيباً بأهل الخير المسارعة في أعمال البر في شهر الخير ، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.

” بر أبها ” توزع 2500 وجبة إفطار صائم يومياً

روابط ذات صلة

صحة بيشة تطلق مشروع “زائر” والحالات المُنجزة 684 حالة

صحة بيشة تطلق مشروع “زائر” والحالات المُنجزة 684 حالة
صحة عسير : أكثر من 22 ألف مستفيد من برنامج الزواج الصحي خلال عام 2020

صحة عسير : أكثر من 22 ألف مستفيد من برنامج الزواج الصحي خلال عام 2020
أمانة عسير تغلق ملعبًا رياضيًا غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية

أمانة عسير تغلق ملعبًا رياضيًا غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*