رئيس جامعة الملك خالد يدشن ملتقى “كيف تبني مسكنك”

المناطق - أبها

دشن معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء أمس السبت، ملتقى “كيف تبني مسكنك”، الذي نظمته كلية الهندسة من خلال منصة KKUx، وذلك للتعرف على أهم الخطوات في تملك المسكن، ومراحل بنائه في ظل التطورات المتسارعة في التشريعات في القطاع العقاري وتقنيات البناء.

وأكد معالي رئيس الجامعة خلال التدشين أن قطاع الإسكان حظي برعاية ودعم من الدولة – رعاها الله – مشيرًا إلى أن الجامعة رأت الإسهام في هذا الجانب نظرًا لما يحظى به هذا القطاع من تحديث وتطوير، وقدم معاليه شكره للمتحدثين في الملتقى ولعدد من الجهات التي ساهمت بتعاونها مع الجامعة في إطلاق هذا الملتقى منها عدد من الجامعات السعودية وأمانة منطقة عسير ولجنة كود البناء السعودي وغيرها.

إلى ذلك أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور محمد آل مسفر في كلمته بمناسبة التدشين أن هذا الملتقى يأتي للإسهام في تحقيق دعم برنامج جودة الحياة من خلال المسكن الآمن والمريح في إطار رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الملتقى يستمر على مدى 6 أيام، ويناقش 6 محاور من خلال 20 متحدثًا متخصصًا في مجال البناء والعمران، ويمكن التسجيل فيه ومتابعة الندوات من خلال الرابط: http://buildyourhouse.online