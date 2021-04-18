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جامعة الملك خالد تنظم اللقاء السنوي الرابع للمعيدين والمحاضرين

جامعة الملك خالد تنظم اللقاء السنوي الرابع للمعيدين والمحاضرين

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جامعة الملك خالد تنظم اللقاء السنوي الرابع للمعيدين والمحاضرين

جامعة الملك خالد تنظم اللقاء السنوي الرابع للمعيدين والمحاضرين
http://almnatiq.net/?p=973913

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في إدارة الابتعاث بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، مؤخرًا، لقاءها السنوي الرابع للمعيدين والمحاضرين بالجامعة، برعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وخلال اللقاء الذي عُقد عن بعد، شكر معالي رئيس الجامعة وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي وإدارة الابتعاث، على ما تقومان به من جهود لخدمة المعيدين والمحاضرين والمبتعثين، وأثنى على التفاعل المميز في هذا اللقاء من قبل المعيدين والمحاضرين، مقدمًا بعض التوجيهات المهمة والتي تركزت على تذكيرهم بأهمية الدور المنوط بهم في تدعيم مهمة التطوير العلمي والبحثي والأكاديمي في الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة ستقدم لهم ما يجب من دعم وتشجيع لتذليل كل السبل من أجل ابتعاثهم وتسريع إجراءاته.

إلى ذلك أشاد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، في كلمته، بمثل هذه اللقاءات التي يتعرف فيها المستفيدون على إجراءات الابتعاث وأهمية المبادرة في البحث عن قبولات للبدء بالدراسة داخليًّا أو خارجيًّا، كما أشاد بدور الجامعة في التعاون مع بعض الجهات الأكاديمية لمساعدة المعيدين والمحاضرين في الحصول على قبولات دراسية في دول الابتعاث.

وقد تركز برنامج اللقاء الذي أدارته مساعدة المشرف العام على إدارة الابتعاث الدكتورة مهرة زايد، على عدة محاور أساسية، منها التعريف بإدارة الابتعاث ومهامها، ودورها الرئيس المنوط بها الذي أوضحه المشرف العام على الإدارة الدكتور محمد الشغيبي، والذي يتمحور في تقديم أفضل الخدمات للمبتعثين ومنسوبي الجامعة من خلال رفع كفاءة وسرعة أداء الإجراءات الإدارية، وتفعيل التواصل والترابط بينهم وبين الجامعة، وتشجيع المعيدين والمحاضرين على الابتعاث وتسهيل الحصول على المعلومات اللازمة والاستشارات الخاصة بالابتعاث والحصول على قبولات دراسية من خلال وحدة الدعم والتطوير التابعة للإدارة، ثم سلط بعد ذلك الضوء على بعض النقاط المهمة التي يلزم المعيدين والمحاضرين أخذها بعين الاعتبار والعمل بها قبل التقديم على الابتعاث وخاصة في ظل وجود بعض الإجراءات الاستثنائية التي فرضها استمرار جائحة كورونا كوفيد-19، كما أشار الشغيبي إلى ضرورة الاطلاع على جميع إجراءات الابتعاث والتي تختص بمراحله الثلاث، وهي ما قبل وما بعد وأثناء الابتعاث، والموجودة على الموقع الإلكتروني لإدارة الابتعاث.

ومن جانبه أوضح نائب المشرف العام على إدارة الابتعاث خالد سليمان خطوات ومراحل طلب الابتعاث منذ التقديم عليه من قبل المعيد أو المحاضر إلى إصدار القرار التنفيذي، وقد تضمنت 12 خطوة إدارية ونظامية يلزم المتقدم معرفتها ومعرفة الوقت القياسي لإنجازها. 

يذكر أن اللقاء استهدف نحو 420 معيدًا ومحاضرًا، لتهيئتهم للابتعاث.

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