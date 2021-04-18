مشروع كسوة العيد يسعى لإسعاد 3571 يتيم ويتيمة وارملة

الدمام - فتحية عبدالله

واصلت حملة ” ادخر لأخرتك ” التي أطلقتها جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية تحقيق نجاحاتها وسط تفاعل من المجتمع حيث اكتمل مشروعي السلة الرمضانية وذبيحة رمضان واطلقت الجمعية المشروع الثالث وهو كسوة العيد الذي يحظى بأهمية خاصة حيث يسعى المشروع لتأمين كسوة العيد لـ 3571 أم ويتيم ويتيمة بتكلفة قدرها 514 ألف ريال . وأوضح عبد الله بن راشد الخالدي مدير عام الجمعية أن مشروع كسوة العيد يأتي بهدف إسعاد اليتيم وإدخال البهجة والسرور عليه في المناسبات والأعياد ، وأضاف أن المشروع يهدف إلى تأمين كسوة العيد للأيتام من خلال تحويل مبلغ الكسوة لحساب اليتيم ليقوم بشراء الكساء الذي يرغب فيه ، وأشار الخالدي إلى أن قيمة كسوة اليتيم 200 ريال. وبين الخالدي ان الجمعية تسعى لإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في دعم الأيتام واسرهم من خلال منصة بناء والتبرع إلكترونياً بكل يسر وسهولة وبوسائل آمنة وموثوقة من خلال موقعها الالكتروني https://new.benaa.org.sa