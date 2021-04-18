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جمعية ترميم الخيرية بالشرقية : فريق تطوعي يشارك في الترميم

جمعية ترميم الخيرية بالشرقية : فريق تطوعي يشارك في الترميم

المنطقة الشرقية

جمعية ترميم الخيرية بالشرقية : فريق تطوعي يشارك في الترميم

جمعية ترميم الخيرية بالشرقية : فريق تطوعي يشارك في الترميم
http://almnatiq.net/?p=973921
المناطق - الدمام

واصل شركاء جمعية ترميم الخيرية بالشرقية تنفيذ مبادراتهم التطوعية في أعمال الجمعية المختلفة حيث نفذ فريق تطوعي من موظفي شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للتجارة والاستثمار مبادرة تطوعية استمرت أربعة ايام للترميم  وتضمنت الأعمال الدهان  والكهرباء والسباكة وأعمال الديكور .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي ان المبادرة تأتي ضمن المبادرات التطوعية التي يقوم بها شركاء الجمعية في دعم أعمالها مؤكدا على الدور الحيوي الذي تجسده الشراكة مع شركة المعجل في جميع الأعمال ومقدراً لمشاركة منسوبي الشركة في الأعمال التطوعية .يذكر أن شركة المعجل شريك استراتيجي في دعم الجمعية من خلال  الاستثمار الاجتماعي .

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