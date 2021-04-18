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أمير الشرقية: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تؤكد العناية بالقرآن وتلاوته

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أمير الشرقية: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تؤكد العناية بالقرآن وتلاوته

أمير الشرقية: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تؤكد العناية بالقرآن وتلاوته
http://almnatiq.net/?p=973926
المناطق - الشرقية

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حيث أولتها جلّ العناية والرعاية والاهتمام، وذلك بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ22، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضيًا وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال سموه : نحن في هذا الشهر الفضيل شهر القرآن نرى هذه المسابقة المباركة مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تؤكد على العناية والاهتمام غير المستغربين بالكتاب والسنة من قادة هذه البلاد رعاها الله، مشيراً أن المسابقة سامية في أهدافها رائعة في فروعها وتنوعها وأنا في هذا المقام أشجع أبنائي وبناتي في المشاركة فيها والتنافس الشريف ولنتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم “خيركم من تعلم القرآن وعلمه”.
وقدم سموه شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولكل القائمين على المسابقة على كل ما يقومون به من جهود لإنجاح هذه المسابقة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي كان منذ نشأته راعٍ لجمعيات القرآن الكريم وما زال .

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