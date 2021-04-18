وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل المبعوث البريطاني للخليج العربي

المناطق - الرياض

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص لدولة رئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج العربي إدوارد ليستر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.