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أمير عسير يطلع على مراحل تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه المجددة

أمير عسير يطلع على مراحل تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه المجددة

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أمير عسير يطلع على مراحل تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه المجددة

أمير عسير يطلع على مراحل تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه المجددة
http://almnatiq.net/?p=973940

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة على ما أنجز من مراحل لتنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه المجددة من محطات أبها وخميس مشيط باتجاه المنتزه الوطني ببيشة وهو أحد مشروعات الشركة المياه الوطنية الذي يأتي ضمن المشروعات الإستراتيجية الممكنة في المنطقة، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود وتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه إتمام تنفيذ المشروع.
وأوضح نائب رئيس شركة المياه الوطنية للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور أبوثنين أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت حتى الآن إلى 40%، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من المياه المجددة في تنمية الغطاء النباتي وزيادة التشجير والرقعة الخضراء وتنمية القطاع الزراعي في عسير، بالإضافة إلى استخدامه ضمن أعمال السقيا للمتنزهات والغابات الواقعة على اتجاهات الخط و بمحاذاته.
ويتكون المشروع المزود بأنظمة تحكم ومراقبة من خط ناقل بطول 100 كلم وبأقطار تتراوح بين 1000 – 1500 ملم مع 23 نقطة توصيل للخطوط الفرعية التي ستغذي المتنزهات والمزارع، إضافة إلى ثلاثة خزانات بسعة تتراوح بين 1000 إلى 5000 متر مكعب.

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