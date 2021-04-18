مشاهد القرّاء .. تعزز روحانية رمضان

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يتجلى حرص المسلمين على استغلال شهر رمضان المبارك واستثمار أوقاته بأنواع العبادات، وبخاصة قراءة القرآن الكريم من خلال مشاهد روحانية للصائمين، أظهرتها عدسة ” واس ” وهم يصدحون بالقرآن الكريم، في عبادة يغشاها الخشوع والسكينة، طلبًا للرحمة والمغفرة والعتق من النار.

ورصدت تلك المشاهد المتنوعة بين المساجد والجوامع ومقرات العمال في جازان، إدراك الصائمين لأوقات الشهر الكريم وساعاته الثمينة، في صور روحانية وإيمانية تعزز روحانية شهر رمضان المبارك.