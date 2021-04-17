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أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة المنطقة الجديد

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أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة المنطقة الجديد

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة المنطقة الجديد
http://almnatiq.net/?p=973962
المناطق - القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عبدالعزيز الحميد، وأعضاء المجلس، بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد في دورته 12.
ونوه بتشكيل مجلس الإدارة الجديد, حاثاً على مضاعفة الجهود للرقي بخدمات الغرفة، مقدماً شكره لمجلس الإدارة السابق على ما قدمه من جهود خلال الفترة الماضية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات المتعلقة بأعمال الغرفة والجهود السابقة والبرامج التي لازالت طور التنفيذ.
فيما ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة القصيم الجديد , بدعم ومتابعة سموه لأعمال الغرفة لتقديم خدماتها بالشكل المطلوب .
حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

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