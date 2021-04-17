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توزيع 20 وجبة طازجة في افطار صائم بخيرية نجران

توزيع 20 وجبة طازجة في افطار صائم بخيرية نجران
http://almnatiq.net/?p=973969
المناطق - نجران

نفذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران مشروع إفطار صائم على المستفيدين والمحتاجين، وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف ان الية عمل المشروع تجهيز الوجبات الجافة والساخنة، وتحديد وفرز نقاطع التوزيع، وتوزيع الفرق التطوعية على المواقع ثم البدء في توزيع الوجبات الطازجة على الصائمين من خلال ايصالها الى منازلهم يومياً مع التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.
وأضاف عطيف ان مشروع إفطار صائم مستمر طيلة شهر رمضان المبارك وعدد الوجبات 20 ألف وجبة طازجة، وقيمة الوجبة الواحدة 15 ريال بإجمالي 300 ألف، ويهدف المشروع الى تكافل المجتمع وربطه غنيا وفقيرا ببعضه وفتح باب التطوع للمجتمع للمساهمة في مشروع إفطار صائم.

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