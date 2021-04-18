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الدكتور الربيعة يلتقي بالمبعوث السويدي الخاص باليمن

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الدكتور الربيعة يلتقي بالمبعوث السويدي الخاص باليمن

الدكتور الربيعة يلتقي بالمبعوث السويدي الخاص باليمن
http://almnatiq.net/?p=973972
المناطق - واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، مبعوث مملكة السويد الخاص باليمن السفير بيتر سيمنبي.
واستعرض معاليه خلال اللقاء المشاريع التي قامت بها المملكة من خلال المركز في اليمن والتي بلغت حتى الآن 590 مشروعا شملت مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية في اليمن والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
من جانبه أشاد بيتر سيمنبي بالدور الريادي التي تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم البلدان ذات الاحتياج، وما يحظى به الشعب اليمني من اهتمام خاص.

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