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الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح التصفيات النهائية “افتراضياً” وتميزها
http://almnatiq.net/?p=973996
المناطق - واس

اختتمت مساء يوم أمس السبت لجنة التحكيم جدول أعمال التصفيات النهائية في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية, وذلك بالاستماع في اليوم السادس إلى 19 متسابقًا ومتسابقة يمثلون مناطق الباحة وحائل وتبوك، ليبلغ مجموع من تم الاستماع إلى تلاواتهم (131) متسابقاً ومتسابقة، وهم الذين تأهلوا للتصفيات النهائية من أصل 4300 متسابق ومتسابقة بمختلف مناطق المملكة , وأقيمت التصفيات النهائية بمقر الوزارة “افتراضياً” لظروف الجائحة.
وبهذه المناسبة رفع فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد المكلف الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، الشيخ سليمان الخميس الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما ورعايتهما لهذه المسابقة الرائدة التي تعـد أنموذجاً للعناية بكتاب الله، وتحفيزا لأبناء وبنات الوطن على حفظه والتنافس في ذلك.
وأضاف أن المسابقة في دورتها الثانية والعشرين تميزت بقوة المنافسة، مع جودة القراءة وإتقان حفظ كتاب الله الكريم، وحسن الأداء، وجمال الصوت، سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير، وأن يجزيهما خير الجزاء، ويسدد على الخير أعمالهما وآرائهما.
ووجّه عموم المتسابقين والمتسابقات إلى التمسك بهذا الكتاب العظيم الذي يسّر الله لهم حفظه، وأن يستمروا بتعاهد ما حفظوه، وأن يكون لهم منهج حياة يسلكون بنوره المنهج الوسطي المعتدل القويم.
بدوره، نوّه رئيس لجنة التحكيم بمسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن الكريم المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 22 الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري بالدعم المادي والمعنوي الذي تحظى به المسابقة والمشاركين فيها من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والذي ساهم في تميزها كل عام.
وأعلن الدكتور عبدالله الشثري نجاح أعمال لجان التحكيم بالمسابقة التي تميزت بنقلها إلكترونياً وتوظيف التقنية في أعمال التحكيم والتي حققت العدالة في احتساب الدرجات لكافة المتسابقين، مقدماً الشكر لكافة أعضاء لجنة التحكيم للبنين والبنات والأمانة العامة للمسابقة على الجهود المبذولة لإنجاح المسابقة وتميزها.
فيما أكد عضو لجنة التحكيم بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم الدكتور سالم الزهراني أن من عاش مع هذه المسابقة من أولها إلى آخرها يجد المستويات الراقية والعالية بين المتسابقين في مستوى الإتقان وجودة الحفظ والتميز في التلاوة.
وتناول فرع القراءات المتواترة بالمسابقة , مبينا أن هذا الفرع إضافة متميزة وخطوة رائدة منذ سنوات طويلة.
جدير بالذكر أن الحفل الختامي للمتسابقين سيقام بإذن الله تعالى في الثامن عشر من شهر رمضان المبارك والحفل الختامي للمتسابقات في التاسع عشر منه، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، وسيكرم الفائزين والفائزات في أفرع المسابقة السبعة بجوائز نقدية تتجاوز ثلاثة ملايين ريال.

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