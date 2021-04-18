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أمين منطقة نجران يتفقد عدداً من المحال التجارية بالمنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمين منطقة نجران يتفقد عدداً من المحال التجارية بالمنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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أمين منطقة نجران يتفقد عدداً من المحال التجارية بالمنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمين منطقة نجران يتفقد عدداً من المحال التجارية بالمنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=974001
المناطق - واس

تفقد أمين منطقة نجران المهندس عيد العتيبي بمشاركة فريق الأمانة التطوعي أمس، عدداً من المحال التجارية بمدينة نجران للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
وتجول داخل المنشآت الغذائية، والتقى بالقائمين عليها، مطلعاً على مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من تطبيق جميع الاجراءات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأشار أمين المنطقة إلى حرص الأمانة على الحملات المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة من حيث الاختصاص، وتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا .

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