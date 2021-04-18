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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10048 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10048 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10048 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10048 نقطة
http://almnatiq.net/?p=974004
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 60.78 نقطة ليقفل عند مستوى 10048.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 237 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات وفرة، والمواساة، والأبحاث والتسويق، والجوف، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات حلواني
إخواني، واللجين، وبتروكيم، ودراية ريت، والإنماء طوكيو , فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و 2.46%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، و التصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الجوف، ودار الأركان، والراجحي، و وفرة ، و الإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 70.91 نقطة ليقفل عند مستوى 24007.65 نقطة، وبتداولات بلغت 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 76 ألف سهم تقاسمتها 448 صفقة.

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