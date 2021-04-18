الإعصار سوريغاي يصل للدرجة الخامسة قبالة سواحل الفلبين

المناطق - وكالات

تطور الإصار سوريغاي قبالة سواحل الفلبين للدرجة الخامسة صباح اليوم الأحد، حيث يتمركز إلى الشرق بحوالي 185 كيلومتر عن سواحل جزر سوميرار وبحوالي 600 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة مانيلا، ويترافق بسرعة رياح تصل إلى 150 عقدة وأمطار شديدة الغزارة في عموم الجزر الفلبينية وارتفاع للموج.

خلال الساعات القليلة القادمة يتحرك الإعصار سوريغاي ببطئ بالاتجاه الشمالي الغربي، موازيا لسواحل الفلبين الشرقية ويتحول لإعصار من الدرجة الرابعة، مع توقعات بأن يبقى على هذه الشدة حتى صباح الاثنين، على ان يصبح ذو درجة ثالثة نهار الاثنين مع بقائه متمركزا إلى الشرق من سواحل الفلبين.





ويعود نشاط الأعاصير في غرب المحيط الهادئ في هذه الفترة للدفئ الكبير في مياه المحيط على سواحل اندونيسيا والفلبين بسبب ظاهرة اللانينا التي يتأثر بها العالم، حيث يصبح خلال هذه الظاهرة الجزء الغربي من المحيط الهادئ أكثر دفئا من المعتاد وبالتالي تصبح فرص تشكل العواصف الاستوائية والأعاصير أكثر شيوعا هذه الفترة.

ويذكر بأن اندونيسيا تعرضت لفيضانات مدمرة مع بداية شهر أبريل بسبب ظاهرة اللانينا واحترار الجزء الغربي من المحيط الهادئ, وأدت هذه الفيضانات لمقتل ما يزيد عن 100 شخص.