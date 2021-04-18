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38 ألف طالب من مدارس “تعليم الجوف” للمرحلتين المتوسطة والثانوية يؤدون الاختبارات

38 ألف طالب من مدارس “تعليم الجوف” للمرحلتين المتوسطة والثانوية يؤدون الاختبارات

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38 ألف طالب من مدارس “تعليم الجوف” للمرحلتين المتوسطة والثانوية يؤدون الاختبارات

38 ألف طالب من مدارس “تعليم الجوف” للمرحلتين المتوسطة والثانوية يؤدون الاختبارات
http://almnatiq.net/?p=974016
المناطق - الجوف

أدى ظهر اليوم أكثر من 38 ألف طالب وطالبة في مدارس منطقة الجوف للمرحلتين المتوسطة والثانوية، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي “عن بعد”، من خلال “منصة مدرستي” للمدارس الحكومية والأهلية.

وتابع المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي سير الاختبارات في عدد من المدارس، مؤكداً أهمية مراعاة الطلاب في هذه الفترة من جميع النواحي التربوية والتعليمية والتقنية، وتحقيق التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور لتجاوز العقبات التي قد تؤثر على مسيرة الاختبارات لأبنائنا الطلاب والطالبات.

وأشاد الغامدي بالجهود العظيمة المبذولة خلال العام الدراسي من قبل قادة المدارس والهيئات التعليمية والإدارية وقال: “إن هذا العام استثنائي ونجاح التعليم في هذه المرحلة يعتبر نجاح وطني يُفخر بهِ، ونثق بأن الاختبارات ستكون متوجة بنجاحات مميزة لأبنائنا الطلاب بتضافر الجهود، والتركيز على الهدف الأساسي من الاختبارات والمتمثل في تقويم تحصيل الطالب ومكتسباته التعليمية وتحقيق النمو المعرفي والثقافي”.

وكانت الإدارة أطلقت قبل بدء الاختبارات هواتف إرشادية تقدم خدمات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك للرد على استفساراتهم المختلفة وتقديم الدعم لهم في كيفية التعامل مع قلق الاختبارات وطرق الاستذكار الجيد عبر الأرقام التالية: للبنين 0146256251 وللبنات 0146220027

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