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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=974019
المناطق / بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير السنوي الخاص بأعمال فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لعام 2020م. 

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد المطلق وعدد من القيادات بفرع الوزارة.

واستمع سمو الأمير فيصل بن مشعل لشرحٍ مفصل من قبل الدكتور المطلق عن أعمال الفرع وما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بمنطقة القصيم والمحافظات التابعة لها ، مثنياً على جهود جميع العاملين بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة.

 ونوه سموه بما يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ.

من جهته أعرب الدكتور المطلق، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه لفرع الوزارة للقيام بدوره على أكمل وجه.

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