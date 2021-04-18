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أمين الشرقية يصدر قرارات بتكليف كفاءات لقيادة بعض المناصب في الوكالات والإدارات

أمين الشرقية يصدر قرارات بتكليف كفاءات لقيادة بعض المناصب في الوكالات والإدارات

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أمين الشرقية يصدر قرارات بتكليف كفاءات لقيادة بعض المناصب في الوكالات والإدارات

أمين الشرقية يصدر قرارات بتكليف كفاءات لقيادة بعض المناصب في الوكالات والإدارات
http://almnatiq.net/?p=974022

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عدد من القرارات التي تقتضي بتطوير الأعمال بوكالات الأمانة وإداراتها المختلفة، بتكليف نخبة من الكفاءات الشابة وذوي الخبرات لقيادة بعض المناصب الإدارية.

و تضمنت القرارات الصادرة تكليف المهندس شافي مفلح الخالدي بالقيام بمهام وكيل الأمين المساعد للمشاريع، وتكليف المهندس زكي حسين العمران بالقيام بمهام وكيل الأمين المساعد للتعمير، إضافة الى تكليف الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشهيل بمهام وكيل المساعد لشؤون الخدمات الاجتماعية، وتكليف الدكتور محمد عبد العزيز العماني بمهام وكيل المساعد للمشاريع بوكالة الخدمات، وتكليف المهندس حمدان بن ضيف الله المطيري بالقيام بمهام مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة التعمير والمشاريع، وتكليف المهندس محمد بن نشمي الشمري بالقيام بمهام مدير الإدارة العامة للدراسات والتصاميم بوكالة التعمير والمشاريع، كما تضمنت القرارات تكليف المهندس مازن بن محمد الزهراني بالقيام بمهام مدير الإدارة العامة لهندسة النقل المرور بوكالة التعمير والمشاريع، وكذلك تكليف الأستاذ عبد العزيز بن زايد الشمري بمهام مدير عام صحة البيئة بوكالة الخدمات.

وجاءت هذه القرارات في إطار دعم الأمانة ووكالاتها وإداراتها بالكفاءات الشابة المؤهلة، والاستفادة من طاقات الشباب لتطوير العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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